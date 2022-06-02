Petrol
117.94
1.42%
Euro
17.767
1.55%
Dolar
16.4729
0.49%
Altın
990.06
1.73%
Borsa
2602
0.00%
Bitcoin
501.595
-0.04%
BTXN Coin
12.30
-1.60%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'

    Koronavirüs tablosu, her akşam saatlerinde merakla sorgulanıyor. Peki bugün vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüste son durum...
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 18:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'

    Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte toplu taşımada da maske yasağı bitti.

    Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor. Yaz aylarının gelmesiyle vakalarda artış olup olmayacağı merak edilirken, vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs tablosuna ilişkin önemli bir paylaşım yaptı.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    2 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Koronavirüs tabloları artık günlük olarak değil, haftalık olarak açıklanacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artık haftalık olarak paylaşılacağını duyurdu.

    Koca açıklamasında; ''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.''

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Artık günlük rakamlar yok #1

     


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'
    Sağlık

    2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'

    Mustafa Varank: Ülkemiz teknoloji girişimleriyle ses getiriyor
    Gündem

    Mustafa Varank: Ülkemiz teknoloji girişimleriyle ses getiriyor

    Görüş Bildir