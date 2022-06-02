2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'

2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Artık günlük rakamlar yok'

Koronavirüs tablosu, her akşam saatlerinde merakla sorgulanıyor. Peki bugün vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüste son durum...

Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte toplu taşımada da maske yasağı bitti.

Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor. Yaz aylarının gelmesiyle vakalarda artış olup olmayacağı merak edilirken, vatandaşlar yeni kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs tablosuna ilişkin önemli bir paylaşım yaptı.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

2 Haziran koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

Koronavirüs tabloları artık günlük olarak değil, haftalık olarak açıklanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artık haftalık olarak paylaşılacağını duyurdu.

Koca açıklamasında; ''Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren HAFTALIK olarak, yine https://covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.''