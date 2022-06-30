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    20-26 Haziran haftalık Covid-19 vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanlığının koronavirüs verilerine göre ülke genelinde 20-26 Haziran'da vaka sayısı 26 bin 635 oldu, 17 kişi yaşamını yitirdi
    • 30.06.2022 - 00:48
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    20-26 Haziran haftalık Covid-19 vaka sayısı açıklandı

    Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

    Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.

    Toplam 15 milyon 123 bin 331 vaka görüldü

    Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.

    Uygulanan aşı miktarı 147 milyon 825 bin 439 doza yükseldi

    Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    20-26 Haziran haftalık Covid-19 vaka sayısı açıklandı #1


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