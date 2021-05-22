20 yaş üstü aşı ne zaman olacak? Bakan Koca tarih verdi..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 20 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması planlanan tarihi duyurdu. Peki 20 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte ayrıntılar..

Türkiye'de risk ve yaş sıralamasına göre gruplandırılan vatandaşlar, aşılarını olmaya devam ediyor.

Salgının seyrine olumlu katkıda bulunan aşılama sürecinde 20 yaş ve üstü vatandaşlara dair detaylar da belli olmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşı sorununun bittiğini söyleyerek, 20 yaş üstü vatandaşlar iin aşı tarihi verdi. Akabinde ise "20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?" sorusu gündemde yerini aldı. İşte Bakan Koca'dan aşı açıklamaları..

20 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziranda 30 milyon doz, eylül ayının sonuna kadar da toplam 120 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaşacağını açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak." ifadelerini kullandı.

20 yaş ve üstü vatandaşların aşılanması için gözler Haziran ayına çevrildi.