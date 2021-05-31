2021 Dünya Tütünsüz Günü: Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuzda neler olur?

Sigarayı bırakmanın etkileri ilk günden itibaren fark edilir ve sağlığınızı olumlu yönde etkiler. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda ne olup bittiğine birlikte göz atalım.

Bir bağımlılıktan bahsettiğimiz için farkındayız, sigarayı bırakmak kolay bir iş değil. Sigara içen kişi, tıpkı tütünün kendi sağlığına ve çevresindekilerin sağlığına zararlı olduğunu bildiği gibi bağımlı olduğunu da bilir. Aslında, çoğu sigara içen bir noktada bırakmayı düşünmüş ancak en uygun yolu, zamanı veya desteği bulamamışlardır.

Türkiye'de her gün 300 kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor; yani, her gün içinde 300 yolcusu olan bir uçak düşmüş, hayatta kalan hiç kimse olmamış gibi.

Sigarayı bırakmanın ilk ve en kolay adımı, tütünün verdiği zararı tanımak ve bırakmak istemektir. Karar verildikten sonra, bir tarih belirlemeniz, strese neden olmayan bir gün seçmeye çalışmanız, sigara içmeme kararınızı değiştirebilecek herhangi bir komplikasyonunuz olmayacağını bilmeniz önemlidir.

Uzmanlar, yavaş yavaş bırakmanın, her gün birkaç sigarayı kesmenin genellikle etkili olmadığını hatırlatıyor. Belirlediğiniz tarihten itibaren her şeyiyle sigarayı bırakmak daha iyi ve daha kolaydır. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk birkaç gün, alışkanlıklarınızı değiştirirseniz, bağımlılıkla başa çıkmak daha kolay olacaktır.

Kararınızı çevrenizdeki size yardımcı olabilecek kişilerle paylaşmanız da önemlidir. Çocuklarınız, aileniz, arkadaşlarınıza söylemek, bu karara olan "bağlılığınızı" göstermenin yoludur, böylece bunun sigarayı bırakmak için ciddi ve kesin bir girişim olduğunu gösterir.

SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA VÜCUTTAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Sigarayı bıraktıktan sonra sağlık yararları neredeyse anında başlar ve gelişmeye devam eder. Sigarayı bırakmanın gerçek faydalarını görme hızı, çoğu kişinin düşündüğünden çok daha hızlıdır. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda olanlara bakalım:

1 Saat Sonra

Son sigaranızı içtikten sadece 20 dakika sonra kalp atış hızımız düşer ve normale döner. Kan basıncı düşmeye başlar ve dolaşım düzelmeye başlar. El ve ayaklardaki ısıyı geri kazanırsınız.

12 Saat Sonra

Sigaralar, oksijenin akciğerlere ve kana girmesini engelleyen bir gaz olan karbon monoksit gibi çok sayıda toksin içerir. Kısa sürede yüksek dozlarda solunması oksijen eksikliğinden dolayı çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir. 12 saat sigarasız kaldıktan sonra, vücut kendini fazla karbon monoksitten arındırır, vücuttaki seviyeleri normale döndürür ve oksijen seviyelerini arttırır.

1 Gün Sonra

Sigara içmeden geçirdiğiniz 1 günün sonunda kalp krizi riski azalmaya başlar. Kan basıncı düşer, bu da sigaranın neden olduğu yüksek tansiyondan kaynaklanan kalp hastalığı riskini azaltır. Bu kısa zaman diliminde oksijen seviyeleri artacak, egzersiz yapılması kolaylaşacak ve kalp sağlığına yönelik alışkanlıkları teşvik edecektir.

2 Sün Sonra

Sigaranın koku ve tat alma duyularından sorumlu sinir uçlarına zarar verdiğini göz önünde bulundurursak, 2 gün sonra koku alma duyunuzun arttığını ve yiyeceklerin tatlarını daha canlı aldığınızı fark edeceksiniz.

3 Gün Sonra

3 günde vücuttaki nikotin seviyeleri tükenir. Vücutta nikotin bulundurmamak daha sağlıklı olsa da, bu ilk tükenme, geri çekilme hissine neden olabilir. Bu nedenle, çoğu insan bu zaman diliminde kötü bir ruh hali, sinirlilik, şiddetli baş ağrıları yaşar ve sigara isteği duyar.

1 Ay Sonra

Akciğer fonksiyonu gelişmeye başlar. Akciğerler iyileştikçe ve akciğer kapasitesi geliştikçe, öksürük ve nefes almada zorluk azalacaktır. Atletik dayanıklılık ve koşma ve atlama gibi aktivitelerdeki dayanıklılık seviyesi artar.

1-3 Ay Sonra

Sigarayı bıraktıktan sonraki birkaç ay boyunca kan dolaşımınız iyileşmeye devam eder. Çok daha az yorulursunuz. Tütünü yenmenin memnuniyetini yaşarsınız. Öksürük azalır veya kaybolur. Akciğerler daha iyi çalışır.

9 Ay Sonra

Bıraktıktan 9 ay sonra akciğerler önemli ölçüde iyileşir. Akciğerlerdeki mukusun dışarı atılmasına ve enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan yapılar artık iyileşmiştir.

1 Yıl Sonra

Sigarayı bıraktıktan bir yıl sonra koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya düşer. Yani kalp krizi geçirme riskiniz artık yüzde 50 azalmıştır. Bu risk her geçen gün azalmaya devam eder.

5 Yıl Sonra

Sigara, damarların daralmasına neden olan birçok toksin içerir. Sigarasız geçen 5 yıldan sonra damarlar yeniden genişlemeye başlar ve felç riski azalır.

10 Yıl Sonra

Sigara içmeden geçirdiğiniz 10 yılın ardından akciğer kanserine yakalanma ve akciğer kanserinden ölme riski, sigara içmeye devam eden birinin kabaca yarısı kadardır. Ağız, boğaz veya pankreas kanseri geliştirme olasılığı da önemli ölçüde azaltılmıştır.

15 Yıl Sonra

Sigara içmeden geçirdiğiniz 15 yılın ardından, koroner kalp hastalığı geliştirme olasılığı, sigara içmeyenlerinkiyle aynıdır.

20 Yıl Sonra

Sigara içmeden geçirdiğiniz 20 yılın ardından, akciğer hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere sigaraya bağlı nedenlerden ölüm riski, hayatı boyunca hiç sigara içmemiş bir kişinin düzeyine düşer.

Sigarasız geçen her yıl, hastalık riskini azaltır ve genel sağlığı iyileştirir, bu nedenle sigarayı hayatımızdan çıkarmak, sigara içen herkes ve çevresindekiler için mükemmel bir karar olacaktır.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN 10 NEDEN

Sigarayı bırakmak için pek çok neden vardır ve aşağıda karar vermenize yardımcı olabilecek 10 nedeni bulabilirsiniz. Bir şeyleri neden yaptığımızı bilmek karar vermemize ve hedefe ulaşmamıza yardımcı olur.

1. Hastalıkları önlemek için. Sigarayı bırakarak birçok hastalığa yakalanma riskinizi azaltırsınız.

2. Sağlığı iyileştirmek için. Sigarayı bıraktığınızda sahip olduğunuz semptomlar (öksürük, yorgunluk vb.) ortadan kalkabilir ve yaşam kaliteniz düzelebilir.

3. Para biriktirmek için. Sigaraya ne kadar harcadığınızın hesabını yapın.

4. Görünümümü iyileştirmek için. Tütünün içindeki birçok toksin deri yoluyla atılır.

5. Çünkü nikotin köleleştirir. Nikotin özgürlüğünüzü elinizden alır ama bu zinciri kırabilirsiniz.

6. Aile veya iş baskısından dolayı. Sigara içmek giderek zorlaşıyor, bu yüzden sigara içmek zorunda kalmak rahatsız edici.

7. Çocuklarınıza örnek olmak için. Çocuklarınız sizi sigara içerken görüyorsa, sigara içme olasılıkları daha yüksek olur.

8. Çevredekileri de hastalıklardan korunmak için. Pasif içiciliğin sağlığa zararlı olduğu gösterilmiştir.

9. Fiziksel performansı geliştirmek için. Sigarayı bırakarak egzersiz dayanıklılığınızı artırabilirsiniz.

10. Ağız kokusu ve sarı ve kirli dişleri önlemek için. Sadece sigarayı bırakarak bile ağız sağlığını iyileştirebilirsiniz.