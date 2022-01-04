2022'nin 10 beslenme trendi: Neyi, nasıl ve neden yiyeceğiz

2022'nin 10 beslenme trendi: Neyi, nasıl ve neden yiyeceğiz

2022'de odak noktası kişisel sağlıktan küresel sağlığa kayacak ve kelimenin tam anlamıyla çevreyi önemseme fikri tüketici seçimini eskisinden daha fazla belirleyecek. İşte 2022'nin 10 beslenme trendi.

Sağlıklı beslenme konusu en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor ve 2022'de de ilgi düzeyini kaybetmeyecek.

Uluslararası pazar araştırma ajansı Innova Market Insights'ın yayınladığı Shared Planet raporuna göre, gezegen ve çevre için paylaşılan sorumluluk duygusu insanların yaşama biçimini etkiliyor.

Innova Market Insights, önümüzdeki 12 ay içinde beslenme de dahil olmak üzere davranışlarımızı şekillendirecek 10 ana temayı tanımladı.

2022'NİN 10 BESLENME TRENDİ

İşte Innova Market Insights araştırmasına göre odak noktasının kişisel sağlıktan küresel sağlığa kayacağı tahmin edilen 2022 yılının beslenme açısından 10 ana trendi:

Paylaşılan Gezegen

Güven, 2022'deki ana trendlerden biri olacak. Ürünler hakkında ve çevresel ve sosyal sorunları çözmek için üretimde hangi adımların atıldığı hakkında işletmeden daha doğru ve güvenilir bilgi bekleyen tüketiciler olacak. Net değerlendirme yöntemleri, ürünün üretminden satışına kadar olan süreci izleme imkanı, üreticilerin ve tüketicilerin daha güvenilir ilişkiler kurmasını sağlayacak.

Bitki Bazlı Yenilik

Bitkisel bazlı ürün üreticileri, odaklarını et ve süt yerine ikame ürünler bulmaktan ürünlerin özelliklerini geliştirmeye kaydıracak. Anketlere göre, tüketiciler bitki bazlı gıdaları üç nedenden dolayı seçiyorlar; sağlığa faydaları, gezegene mümkün olduğunca az zarar vermesi ve diyetlerini çeşitlendirme arzusu. Bu, sadece veganların ve vejeteryanların bu tür ürünlerle ilgilenmediğini gösteriyor. Ayrıca veganlar ve vejetaryenler pazarın çok küçük bir yüzdesini oluşturuyor ve et tüketimini azaltmaya karar veren ancak tamamen bırakmayanların payı , farklı ülkelerde beşte bir ile üçte bir arasında değişiyor.

Gerçek Teknolojiler

Bilim ve teknolojinin yenilikleri sadece üreticiler tarafından kullanılmamaktadır. Tüketiciler ayrıca, özellikle kişiselleştirilmiş beslenme önerileri sağlayabilecek uygulamalar ve programlarla çevrilidir. Ancak bu teknolojileri benimsemek ve kişisel verileri paylaşmaya başlamak için tüketicinin kendisine ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayacağından emin olması gerekir.

Koşulların Değişmesi

Karantinaların yol açtığı kısıtlamalar nedeniyle, birçok kişi eski yeme alışkanlıklarını terk etmek zorunda kaldı. Tüketiciler, kolaylık ve fırsat açısından ev yaşamının faydalarını fark etti, bu nedenle artık dışarıda yemek yerken daha fazlasını bekliyor. Endüstri liderleri, sosyal alışkanlıkları değişen insanların yeni beklentilerini karşılayan ürünler üreterek hizmet kalitesini iyileştirmeye zorlanacak.

Tüketicinin Sesi

Hem yiyecekler hem de içecekler yeni anlamlarla doldurulmaya başlandı. İnsanlar politik, sosyal, etik görüşlerini yansıtan ürünler arıyorlar. Ürün bu özelliklere sahip değilse, tüketici ürüne çok sıcak bakmayabilir. Ayrıca tüketiciler, doğrulanamazlarsa genel ürün iddialarına daha az güvenme eğilimindedir. Üreticilerin bu konularda daha hassas ve açık olması gerekiyor. Yersiz beklentiler, ürün algısını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle üreticiler, tüketicinin sesine daha fazla odaklanarak ürünlere özellikle sosyal açıdan daha fazla önem verecek.

Sağlıklı Bağırsaklar

Araştırma analistleri, tüketicilerin sağlık durumlarını bağırsak florasına giderek daha fazla bağladığını belirtiyor. Bu, gıdaların bileşimine, vücudun çalışmasına, özellikle bağırsakların işleyişi ile bağışıklık, uyku ve ruh hali arasındaki bağlantıya ilgi anlamına gelir. Ankete katılanların üçte ikisi, yeni araştırmalarla da anlaşıldığı gibi bağırsak sağlığını genel sağlıkla ilişkilendirdiklerini söyledi.

Köklere Geri Dönüş

İnsanlar ürünlerin kökenine giderek daha fazla dikkat ediyor ve yerel üreticileri tercih ediyor. Başlıca avantajları, ürünlerin tazeliği ve yerel üreticilere finansal destektir. Ek olarak, tüketiciler ürünlerin bileşimini dikkatlice inceler ve doğal içerikleri tercih eder. Önem açısından doğal köken, gıda güvenliğinden hemen sonra ikinci sırada yer almaktadır. Doğal içerikler sağlık ve çevresel faydalarla ilişkilidir. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri, katkı maddesi ve tatlandırıcı alımını azaltmaya çalıştıklarını söyledi. 2022'de büyük üreticilerin yapay renkleri, örneğin pancar suyu, havuç konsantresi ve diğerleri gibi doğal olanlarla değiştireceği tahmin ediliyor.

Genişleyen Ufuklar

Pandeminin getirdiği kısıtlamalar tüketicilerin beslenme konusunda yeni deneyimler beklemesine neden oldu. Hayatlarına çeşitlilik katmak için daha önce bilmedikleri tatları denemeye hazırlar.

Azaltılmış Atık

Innova Market Insights'a göre, ankete katılanların yüzde 43'ü atıkları azaltıyor, yüzde 32'si ölçülü yemek yeme eğiliminde ve bunu sadece kendi sağlıkları için değil, çevreyi korumak adına yapıyor. Artık daha fazla insan, daha önce atabileceklerini yiyeceklerde kullanmaya hazır. Bu, yeni konuların tartışılması için fırsatlar oluşturacak ve çöplere karşı tutumların yeniden tanımlanmasına yol açacaktır.

Benim Yemeğim, Benim İmajım

Yemek artık sadece yemek değil; insanlar onu kimliklerinin bir parçası olarak görmeye başladı. Belirli bir ürün seçiminin arkasında kişisel değerler, yaşam tarzı ve tutumlar yer alır. Bir satın alma işlemi yaparken, tüketici bunu konuşmak için bir fırsat olarak görür.