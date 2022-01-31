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    2022'nin süper içeceği: Patates sütü nasıl yapılır

    Patates, beslenme tarzı ne olursa olsun listede kendisine yer bulanlardan. Haşlaması, kızartması, püresi… Peki bir de sütü olduğunu söylesek? İşte patates sütü tarifimiz…
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 21:22
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    2022'nin süper içeceği: Patates sütü nasıl yapılır

    Geleneksel sofraların baş tacı patates, 2022 yılının trend yemekleri listesine farklı bir tarifle giriş yaptı.

    Her haliyle nesiller boyu damaklarımızı şenlendiren patates, artık süt halinde de tüketilebiliyor.

    SAĞLIKLI BİR ALTERNATİF

    Potasyumdan zengin, selenyum kaynağı, sodyumdan düşük olması nedeniyle kalp damar sağlığını korur ve tansiyon hastalığında faydalı olan patates, hem ekonomik hem de sağlıklı.

    Öte yandan patates sütü; badem sütü, soya sütü, yulaf sütü gibi seçenekleri de bulunan vegan tüketicilere yeni bir alternatif olarak da ilgi görüyor.

    2022 nin süper içeceği: Patates sütü nasıl yapılır #1

    PATATES SÜTÜ TARİFİ

    Patatesleri küp küp bölün ve haşlamak için tencereye atın. Haşlanmış patatesleri ve tencereden ayırdığınız patates suyunu blendera ekleyin ve yaklaşık 5 dakika yüksek devirde karıştırın.

    Ardından patates karışımını tülbentten geçirerek pürüzsüz bir sıvı elde edin. En az iki saat soğuduktan sonra süt içilecek kıvama ulaşacaktır.

    2022 nin süper içeceği: Patates sütü nasıl yapılır #2


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