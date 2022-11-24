21 günde hayatınız değişecek! Su, tuz, sirke mucizesi...

Binbir faydası olan sirke, tuz ve su ile birleşince negatif enerjilerden kurtulmaya yardımcı oluyor. 21 günde hayatınızı değiştirecek olan bu ritüel sayesinde, arınmaya başlayacaksınız.

Masamızdan, evimizden eksik etmediğimiz su ve sirkenin faydalarını bilmeyen yoktur.. Tuz ise doğru kullandığında ciddi faydalar sağlayabilir.

Sirkeye ayrı bir parantez açarsak; doğal bir şifa kaynağını olduğunu ve birçok hastalık için iyileştirici olduğunu söyleyebiliriz. Vücuda hızlıca etki eden sirke, yenileme ve arındırma özelliğine sahip.

Tok tutan ve diyet yapanların listesine yazdığı sirke, mikrop öldürücü bir etkiye de sahip. Vücudumuzda yer alan toksinlerin dışarı atılmasını sağlıyor.

Vücutta detoks etkisi yaratan sirke, tuz ve su ile birleşince bir ritüel haline geliyor.Ritüellere inanmıyor olabilirsiniz. Ancak nazardan korunmak için, 21 gün boyunca deneyebilirsiniz.

Sirkenin temizleme ve arındırma tarafı, sadece vücudumuz için geçerli değil.Evimizdeki tüm olumsuzluklardan da bizi kurtarmaya yardımcı oluyor.

Tuz ve su ile birleşince etkisi iki katına çıkıyor ve kişinin üzerindeki negatif etkilerin zaman içerisinde yok olmasını sağlıyor.

Bu ritüeli yapmak ise oldukça basit. Aşağıda yer alan adımları takip etmeniz, evinizdeki olumsuzları temizlemeniz için yeterli olacaktır.

Peki, Su, sirke ve tuz ritüeli nasıl yapılır? Bu ritüel ne işe yarar? İşte yanıtı...

Su, sirke ve tuz ritüelinin yapımı

Bir su bardağının içine su koyun ardından bir çay kaşığı elma sirkesi ve bir çay kaşığı tuz koyun. Bu karışımı yaptıktan sonra, yatağınızın altına koymak için odanıza geçin.

Dökülmeyeceğinden emin olduğunuz bir yere bu karışımı koyun. Ancak koymadan önce içinizden şu sözleri tekrarlıyın;

“Üzerimdeki tüm ağırlıkların, negatifliklerin ve kem gözlerin bu bardakta toplanmasına niyet ediyorum. Niyet ediyorum, niyet ediyorum.”

Bu karışımı sabah kalkar kalkmaz dökün. Karışımı dökerken; "Artık tüm yollarımın açılmasını seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum" demeniz gerekiyor.





Sonra yeni bir bardak hazırlayıp, yatağınız altına koyuyorsunuz ve 21 gün boyunca bunu tekrarlıyorsunuz. Her sabah suyu yenilemeyi unutmayın. Suyu mutlaka kendiniz koyun. 21 gün önce, dilekte bulunmayı da unutmayın.

Ritüeli yaparken gerginlik, uykusuzlık, baş ağrısıı varsa, evdeki elektronik aletlerin bozulması ya da suyun üzerinde yosunlama varsa; üzerinizdeki nazarın çıktığının belirtileri olup elma sirkesiyle duş alıp, ritüele devam edebilirsiniz.