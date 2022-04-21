Petrol
108.52
1.61%
Euro
15.97
0.21%
Dolar
14.70
0.22%
Altın
923.32
-0.01%
Borsa
2557
1.22%
Bitcoin
613.338
1.57%
BTXN Coin
29.16
-0.44%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    21 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 733 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.
    • 21.04.2022 - 20:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    21 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    17 kişi hayatını kaybetti

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 733 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 964 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 402 bin 858 doza yükseldi.

    Aşı oranı en düşük ve en yüksek 10 il

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    21 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Asalı büyücü olayında yeni iddia
    3. Sayfa

    Asalı büyücü olayında yeni iddia

    Son halini görenler tanıyamadı!
    Kadın ve kadın

    Son halini görenler tanıyamadı!

    Heimlich manevrası ne zaman ve nasıl yapılır
    Sağlık

    Heimlich manevrası ne zaman ve nasıl yapılır

    Görüş Bildir