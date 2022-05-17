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    17 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 1608 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • 17.05.2022 - 20:17
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    17 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    Açıklanan tabloya göre, 1608 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu. Bir günde toplam 138 bin 894 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 219 olarak kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,47 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 650 bin 166’e yükseldi.

    2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

    Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

    En düşük aşılama Şanlıurfa’da

    Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

    17 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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