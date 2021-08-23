23 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 23 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

23 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 23 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 23 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka sayıları son günlerde 20 bin civarlarında seyrediyor. Vakalardaki artış endişe yaratırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, "23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 23 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

23 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 46 milyon 317 bin 869, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 408 bin 683, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 787 bin 868 oldu.