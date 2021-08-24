24 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 24 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

24 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 24 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 24 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka sayıları, halkın rehavete kapılmasından dolayı 20 bin bandını geçti.

Hareketliliğin artması vaka sayılarının yükselmesini etkilerken, aşı yaptırmayanlar ise bu sayıların yükselmesine katkı sağlıyor.

Yoğun bakımların yeniden dolmaması ve vefat sayıların azalması için daha dikkatli hareket edilmesi gerekiyor.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

Bunun akabinde son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise "24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, "24 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?"

24 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını henüz açıklamadı. Vaka sayısı açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.