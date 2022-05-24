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    24 Mayıs Salı koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 24 Mayıs 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • 24.05.2022 - 18:22
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    24 Mayıs Salı koronavirüs vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü?

    Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürüyor. Özellikle sıcak günlerin gelmesiyle birlikte vakaların ne durumda olduğu merak konusu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının binin altına düştüğünü söyleyerek toplu taşımada da maske kullanımının serbest olacağı sinyalini verdi.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 24 Mayıs Salı 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    24 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Türkiye'de 24 Nisan Salı gününe dair güncel koronavirüs tablosu paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz. ,


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