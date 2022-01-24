24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte bugünün tablosu...

24 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte bugünün tablosu...

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 24 Ocak 2022 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüsle mücadele sürüyor...

Ülkemizde ve dünyada etkili olan yeni varyant Omicron, vakaların artmasına neden oluyor.

Aşı ile birlikte düşüşe geçen vakalar, son günlerde inişli çıkışlı seyrediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

24 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Güncel rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.