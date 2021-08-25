25 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 25 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

25 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 25 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 25 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka sayıları son günlerde 20 bin civarlarında seyrediyor. Vakalardaki artış endişe yaratırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, "25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 25 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 25 Ağustos 2021 Çarşamba vaka ve ölüm sayısı...

25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 46 milyon 949 bin 549, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 908 bin 553, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 054 bin 516 oldu.