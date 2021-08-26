26 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 26 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı

26 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 26 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 26 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka sayıları son günlerde 20 bin civarlarında seyrediyor. Vakalardaki artış endişe yaratırken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, "26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 26 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 26 Ağustos 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.