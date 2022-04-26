26 Nisan Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı...

26 Nisan Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 26 Nisan 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele, aşılama çalışmaları ile devam ediyor. Vatandaşların gündeminde ise günlük olarak yayınlanan koronavirüs rakamları yer alıyor.

Aşılar ve alınan önlemler sayesinde salgın kontrol altına alınsa da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son zamanlarda düşen vaka ve ölüm sayılarının ardından kısıtlamaların kaldırılacağının sinyalini vermişti.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 26 Nisan 2022 Salı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

26 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladığında haberimizde yer vereceğiz.