27 AB ülkesinden, maymun çiçeğine karşı aşı alma kararı

Maymun çiçeği vakalarına karşı 27 AB ülkesi harekete geçti. İspanya Sağlık Bakanı Dairas, ülkelerin aşı ve antiviral satın alma kararı aldığını açıkladı.

Avrupa kıtasında artan maymun çiçeği vakalarına ilişkin ülkelerde yeni önlemler için harekete geçti.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üye ülkesi, maymun çiçeği (monkeypox) vakalarına karşı aşı ve antiviral satın alma kararı aldı.

Açıklama, İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias’dan geldi.

Hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı belli değil

AA’nın haberine göre; Darias basına yaptığı açıklamada, Danimarkalı Bavarian Nordic firmasının ürettiği, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan "Ankara suşu" olarak adlandırılan bir çiçek aşısı varyantı olan Imvanex'in, AB'de maymun çiçeği vakalarında kullanılması için satın alınacağını bildirdi.

İspanyol Bakan, söz konusu aşının hangi yaş ve hasta gruplarına uygulanacağı konusunda henüz bilgi paylaşmadı.

Vakalar en yoğun İspanya’da

Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke şu anda İspanya olarak biliniyor.

Bakanlığın son verilere göre İspanya'da kesinleşmiş 59 maymun çiçeği vakası bulunuyor.