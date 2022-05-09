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    9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 958 Kovid-19 testi yapıldı, 1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.
    • 09.05.2022 - 22:18
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    9 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    1542 yeni vaka görüldü

    Buna göre, son 24 saatte 109 bin 958 Kovid-19 testi yapıldı, 1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1463 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 560 bin 229 doza yükseldi.

    9 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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