28 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 364 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 61 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 14 BİN 364

Buna göre, son 24 saatte 272 bin 435 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 526 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,33

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,33 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 773 bin 691, 2'nci dozda 52 milyon 964 bin 480 ve 3'üncü dozda 27 milyon 591 bin 640 olmak üzere toplam 146 milyon 823 bin 531 aşı uygulandı.