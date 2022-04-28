28 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 256 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

Günlük vaka sayısı 2 bin 256

28 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 2 bin 256 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 oldu.

Bir günde toplam 135 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 11 bin 193 olarak kaydedildi.

Aşılama oranı en yüksek olan iller: Osmaniye, Ordu, Amasya

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 482 bin 673 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamanın az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.