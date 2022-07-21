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Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın 11-17 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 226 bin 532 kişi pozitif çıktı, 124 bin 732 kişi ise iyileşti.