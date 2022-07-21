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Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı
Sağlık Bakanlığı'nın 11-17 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 226 bin 532 kişi pozitif çıktı, 124 bin 732 kişi ise iyileşti.
- 21.07.2022 - 00:01
Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı ‘Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu’ 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor.
Haftalık vaka sayısı 226 bin 532
Bu hafta içerisinde 226 bin 532 vaka ortaya çıkarken 96 kişi yaşamını yitirdi, 124 bin 732 kişi ise iyileşti.
Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e, toplam vefat sayısı ise 99 bin 184'e ulaştı.