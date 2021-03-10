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29 ilaç geri ödeme listesine alındı

29 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4’ü demans, 2’si solunum hastalıkları, 6’sı antibiyotik olmak üzere toplam 29 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.