3 boyutlu biyo-yazıcı ile laboratuvar ortamında yapay damar üretildi

Laboratuvar ortamında 3 boyutlu biyo-yazıcı ve geliştirilen biyoteknolojik altyapı ile kalp damar ve nörovasküler protezlerinde kullanılması hedeflenen yapay damar üretildi.

Uzman mühendis ve bilim insanları, disiplinlerarası AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucu laboratuvar ortamında yapay damar üretti. INVAMED & RD Global'in üretim kampüsünde, özel 3 boyutlu biyo-yazıcı ve geliştirilen biyoteknolojik altyapı sayesinde normal damar elastikiyetinin yüzde 100'e yakın olarak gelişimi sağlandı.

Şirketin laboratuvarlarında üretilen yapay damarın, kalp damar ve nörovasküler protezlerinde kullanılması hedeflendiği belirtildi. Yapay damarın nanoteknolojik bio polimerlerden üretilmesi, hastaların bu protezden dolayı anti koagülan kullanmadan hayatlarına devam edebilmelerine olanak tanıdığı ifade edildi.

3 BOYUTLU BİYO-YAZICI KULLANILARAK ÜRETİLDİ

Normal damar elastikiyetine çok yakın biopolimerlerle geliştirilen yapay damar; yüksek teflon teknolojisi, biopolimer ve 3 boyutlu biyo-yazıcı kullanılarak üretildi.

CANLI DOKUYA ZARAR VERMEDEN TAMAMEN KAYNAŞIYOR

Tıp teknolojilerinde bu önemli gelişme, 3 boyutlu yazıcılar ve lazer teknolojisi sayesinde canlı dokuya tamamen kaynaşma özelliği ile organ nakli bekleyen hastalara umut veriyor.

İNSAN DOKUSUYLA BİREBİR AYNI ÖZELLİKTE

Yapay damar, biyouygun olmayan hiçbir materyal içermediği için elastikiyeti ve doku uyumu yönünden insan dokusuyla birebir aynı özellikleri gösteriyor.

UYUMLULUK GÖSTERDİĞİ LABORATUVAR ORTAMINDA KANITLANDI

Prensip olarak her iki damarın da birbirleri ile çok kolay kaynaşma özelliği sağlanmakta. İnsan vücudunda bulunan organik hücrelerle sentetik olarak üretimi gerçekleştirilen yapay damarın birebir uyumluluk gösterdiği laboratuvar ortamında kanıtlandı.

Yöntem, üretim çalışması 3 boyutlu electrospinning, 3D yazıcı ve lazer tarama üniteleri ile hastaya özel damar üretiminin yapılabileceğini kanıtlamış oldu.

‘BİYOPROTEZLER İNSAN SAĞLIĞININ HİZMETİNE SUNULACAK’

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED & RD Global Başkanı Raşit Dinç, laboratuvar çalışmalarını başarı ile geçen yapay damarın, hayvan çalışmaları ve gerçekleştirilecek klinik çalışmalar neticesinde de başarılı olması durumunda biyoprotezlerin insan sağlığının hizmetine sunulacağını bildirdi.

Dinç, bu konuda dünya tıbbi cihaz pazarında çok az cerrahi enstrüman bulunduğunu aktararak, bu şekilde hastaya özel 3 boyutlu electrospinning teknolojisi kullanılarak üretilen ve nano-polimerler sayesinde hastanın anti-koagülan kullanmamasının heyecan verici olduğunu ve klinik çalışmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini kaydetti.