3. doz aşı gerekli mi? BionTech (mRNA) olanları ilgilendiriyor...

Bilim Kurulu toplantısının ardından 3. doz gerekli mi sorusunu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif aşı ve mRNA aşısını tercih edenler için uyarıda bulundu. Peki 3. doz aşı gerekli mi?

Türkiye'de iki doz aşısını olan vatandaşların sayısı 45 milyonu geçti. Koronavirüse karşı en etkili silah olan aşı çalışmaları hızla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarda bulunuyor.

Herkesi aşı olmaya davet eden Koca, hatırlatma dozu olarak da bilinen 3. doz aşı gerekli mi sorusuna yanıt verdi.

3. doz aşı randevularının açılmasıyla birlikte 2 aşısını da olan vatandaşların soru işaretleri artıyor. 3. aşıyı olmalı mıyım, 3. doz aşı gerekli mi soruları merak konusu oldu.

Aşı olan vatandaşlar 3. doz aşı zorunlu mu? Kimler 3.doz aşı olmalı? İki doz aşı yeterli mi? sorularını araştırıyor.

İşte Fahrettin Koca'dan 3. doz aşı açıklaması...

3. DOZ AŞI GEREKLİ Mİ?

Kimler 3. doz koronavirüs aşısı yaptıracak, sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ile yanıt buldu.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, "İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden 3. doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum." dedi.

BİONTECH'TE GEREK YOK

Koca, 2 doz BionTech yani mRNA aşısı yaptırmış olanların ise 3. doza ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI OLMALI MI?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Covid-19 aşılarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Sinovac aşısı olan vatandaşlar, 3. doz aşı yaptırmalı önerisinde bulunan uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

"İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Bu nedenlerle iki doz Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3. doz (hatırlatma veya rapel) aşıyı olması hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından akılcı olacaktır.