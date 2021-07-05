3. doz aşı randevusu nasıl ve ne zaman alınır? Kimler 3. doz aşı olabilir?

3. doz aşı randevusu nasıl ve ne zaman alınır? Kimler 3. doz aşı olabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “50 yaşından büyüklerin ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olmasına karar verdik.” dedi. Peki 3. doz aşı randevusu nasıl alınır ve kimler alabilir? İşte detaylar...

Koronavirüse karşı en etkili mücadele silahı olan aşı uygulamaları Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülüyor.

55 milyona yaklaşan aşılama sayısı ile vakalardaki düşüş, hayatları normale çevirmeye başladı.

2 doz şeklinde uygulanan aşılarla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Fahrettin Koca, 50 yaşından büyüklerin ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olmasına karar verdiklerini duyurarak, vatandaşların istedikleri aşı için 3. doz aşı randevusu alabilecekleri belirtti.

Akabinde aşı olan ve olmayan vatandaşlar, üçüncü doza dair detayları hızla araştırmaya başladı.

Peki, 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Kimler 3. doz aşı randevusu alabilir? Üçüncü doz aşı zorunlu mu? İşte tüm merak edilenler..

KİMLER 3. DOZ AŞI OLABİLİR?

Bakan Koca açıklamasında;

"50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.

3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

3.DOZ AŞI NE ZAMAN?

Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bu süre 3 aya indirildi.

Hastalığı geçirmiş olanlar hatırlatma dozu olarak sayılan 3. doz aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

3. doz hatırlatma aşısı; 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanların için sisteme tanımlandı.

Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.