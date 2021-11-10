3. doz aşıda yeni karar: 18 yaş üstü 3. doz aşı olacak mı, ne zaman?

3. doz aşıda yeni karar: 18 yaş üstü 3. doz aşı olacak mı, ne zaman?

18 yaş üstü 3. doz aşı olacak mı sorusu, Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından vatandaşların gündeminde yerini aldı. Peki 18 yaş üstü 3. doz aşı olacak mı, ne zaman? İşte 3. doz aşı randevusu ekran

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında salgının seyri ve aşı programı gündemi gündemiyle toplandı.

Toplantının ardından yazılı bir açıklamada bulunan Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak planlanan 3. doz aşı için yeni bir karar alındığını duyurdu.

Bakan Koca, mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine vatandaşlar, ''18 yaş üstü 3. doz aşı olacak mı, ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayrıca 3. doz aşı randevusu almak isteyenler, nasıl ve nereden yapılır sorguluyor.

Peki 18 yaş üstü 3. doz aşı olacak mı, ne zaman? 3. doz BioNTech aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? İşte 3. doz BioNTech aşı randevusu alma ekranı ve diğer detaylar...

18 YAŞ ÜSTÜ 3. DOZ AŞI OALCAK MI, NE ZAMAN?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir.'' ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre 3. doz aşı, 18 yaş ve üstü kişilere 10 Kasım Perşembe yani yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.

Geçtiğimiz hafta mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 60 yaş ve üzeri vatandaşlar, 3.dozunu yaptırmaya başlamıştı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?