3. doz koronavirüs aşısı için geçerli 4 sebep

Hatırlatma dozu olarak da bilinen 3. doz koronavirüs aşısı olmanın gerekliliği uzmanlar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Peki neden 3. doz aşı olmalısınız? İşte sebepleri...

Koronavirüse karşı aşılarla mücadele devam ederken, yeni normale dönüşle birlikte vaka sayılarında da artış gözlemleniyor.

Salgın dünya çapında etkilerini sürdürürken, ülkeler 2 doz aşı olmayanlara karşı tedbirler uygulamaya devam ediyor.

Hatta koronavirüs aşılarının zamanla etkinliğini kaybetmesi ve Delta varyantı gibi daha tehlikeli ve bulaşıcı virüsler karşısında ABD ve İsrail gibi ülkelerde, yaşlı veya risk grubunda olanlara üçüncü doz güçlendirici aşı vurulmaya başlandı.

3. DOZ AŞI GEREKLİ Mİ?

Faz-3 çalışmaları devam eden koronavirüs aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

Bu noktada 2 doz aşı olan vatandaşlar 3.doz aşı gerekli mi, olunmalı mı sorularına yanıt arıyor.

Peki uzmanlar bu konuda neler diyor? İşte 3. doz aşı olmanız için sunulan sebepler...

"SALGININ BİTMESİ İÇİN"

Uğur Şahin, üçüncü doz aşı olmanın önemli olduğunu dile getirirken, "Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

AŞI ETKİNLİK SÜRESİ

Üçüncü doza gerek olup olmadığı sorusunun yanıtı aşıların etkinlik oranının dışında ne kadar uzun süre koruma sağladığında yatıyor. Koronavirüsün varyantlarının aşıya karşı direnç seviyesi de diğer bir etken.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ” Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.” açıklamasında bulundu.

VARYANT TEHLİKELERİ

3. doz aşılamaya bir neden olarak da, bazı ülkelerde hızla yayılan delta varyantına karşı koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşıyla bu doz yaptırmanın varyanta karşı daha fazla koruma sağlaması gösteriliyor.

ANTİKOR SEVİYESİNDE DÜŞÜŞ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 24 Haziran'da yayımlanan ve 1053 sağlık çalışanının takip edildiği "Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları" adlı araştırmaya göre, ikinci aşıdan 28 gün sonra sağlık çalışanlarının yüzde 97'sinde antikor tespit edildi. Bu oran, üçüncü ayın sonunda yüzde 77'ye geriledi.

Araştırmada sağlık personelinin yüzde 95'inde antikorların azaldığı görüldü ve şu sonuca varıldı:

"Tüm bu veriler, Ağustos 2021'de yapacağımız 'Aşılama sonrası altıncı ay antikor düzeyleri ve etkinliği' izlem sonuçları ile netleşecek olmakla birlikte, aşının etkinliğinin uzun süreli olabilmesi için sağlık çalışanlarında 'üçüncü doz hatırlatma aşısının' gerekebileceğini düşündürmektedir."