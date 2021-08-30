30 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı

30 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka ve ölüm sayısı

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 30 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Vakalardaki artış henüz tam olarak kontrol altına alınamazken, aşılama uygulamaları da hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, "30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 30 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi vaka ve ölüm sayısı...

30 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 927 bin 111, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 765 bin 581, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 394 bin 223oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 93 milyon 318 bin 338.