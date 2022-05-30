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- 30 Mayıs 2022 Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
30 Mayıs 2022 Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
- Haber Merkezi
- 30.05.2022 - 18:36
Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.
Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte toplu taşımada da maske yasağı bitti.
Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor.
Dün koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti, 864 yeni vaka tespit edildi.
Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 30 Mayıs Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...
30 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?
Bugüne ait koronavirüs güncel tablosu henüz paylaşılmadı. Vaka ve vefat sayıları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.