Metabolizmayı hızlandıran 10 besin

Vücuttaki sindirim ve emilim süreçlerindeki farklılıkları nedeniyle bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. İşte zayıflamaya yardımcı olan metabolizma hızlandırıcı 10 besin.

Metabolizma, vücudun temel olarak yaşamak için kullanılan enerjiyi üretmek için besinleri kullandığı tüm süreçlerdir.

Günlük olarak harcanan enerjinin bir kısmı, yani gün boyunca yakılan kalori miktarı, 24 saat boyunca vücudunuza aldığınız gıdalarla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Vücudun yediklerimizi sindirmek, emmek ve metabolize etmek için harcadığı enerji miktarı değişir.

Bu nedenle besin seçimleriniz, kaçınılmaz olarak metabolik kapasiteyi ve kilo verme veya kilo alma konusundaki farklı eğilimleri etkiler. Yani, bazı gıdalar metabolizmayı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.

Besinlerin termojenik etkisi

Termojenik etki, metabolizma hızında vücudun ısısının artışına bağlı değişimdir. Termojenik etki kavramı daha basit bir şekilde, belirli bir besin türünün sindirilmesi, emilmesi ve metabolize edilmesi için ihtiyaç duyduğu enerji miktarıdır.

En büyük termojenik etkiye sahip besinler, alınan enerjinin yüzde 30'unu kullanan proteinlerdir. Ardından yüzde 7 ile karbonhidratlar ve son olarak yüzde 3 ile yağlar gelmektedir.

Bu etkiye, sempatik sinir sistemini aktive etme yeteneğiyle bağlantılı, termojenez adı verilen kahve gibi bazı gıdalara özgü başka bir özellik daha eklenir. Bunlar daha fazla kalori yaktıran besinlerdir.

Bu nedenle, bir zayıflama diyet programının etkinliğini artırmak için metabolizmayı hızlandıran yiyecekler tercih edilmelidir.

Metabolizmayı hızlandıran besinler

Güçlü bir metabolik ve termojenik etki gösteren besin seçimleri ve çeşitli kombinasyonlar zayıflamanıza yardımıc olabilir.

İşte metabolizmayı hızlandıran yiyecekler:

Kırmızı meyveler

Böğürtlen, ahududu, çilek ve kızılcık gibi resveratrol açısından özellikle zengin olan kırmızı meyveler, çok güçlü antioksidan özelliklere sahiptirler. Son araştırmalar, kırmızı meyvelerin daha hızlı bir enerji tüketimini sağlayarak hücresel aktiviteyi artırdığını göstermektedir.

Acı biber

Kapsaisin açısından zengin oaln acı biberler, dolaşım fonksiyonunu destekler ve iyi bir metabolik artış sağlar. Kapsaisin ayrıca hücresel aktiviteyi artırır ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucudur.

Kuruyemişler

Kuruyemişler ve özellikle ceviz ve badem, günlük enerji harcamasını artırmada oldukça etkilidir.. Ayrıca selenyum açısından zenginlikleri, bu gıdaları tiroid fonksiyonunu desteklemede özellikle değerli hale getirir.

Tarçın

Gerçek bir metabolik aktiviteye sahip, hem herhangi bir metabolik bozukluğun düzeltilmesinde hem de vücudun oksidatif ve dolayısıyla tüketim kapasitesinin desteklenmesinde yararlı olan tarçın da metabolizmayı hızlandıran besinlerden biridir.

Sebzeler

Bioflavonoidler açısından zengin yeşil, sarı, beyaz ve kırmızı renkli sebzeler hem antioksidan hem de koruyucu aktiviteye ve büyük bir termojenik aktiviteye sahiptir.

Turunçgiller

Turunçgiller, sinefrin de dahil olmak üzere çeşitli aktif bileşenlere sahiptir. Bu meyveler özellikle sempatik sinir sistemini aktive etmede ve günlük enerji harcamasını arttırmada etkilidir.

Balıklar

Balıklar doğal olarak iyot bakımından zengindir ve bu nedenle temel metabolizmayı ve günlük enerji harcamasını kontrol etmede kilit bir organ olan tiroid için iyidir.

Kahve ve yeşil çay

Kafein gibi metilksantinler bakımından zengin olan kahve ve yeşil çay, doğal olarak termojenik aktiviteye sahiptir. Bu içeceklerin metabolizmayı hızlandırmak için kullanımı, aşırı doza bağlı istenmeyen yan etkilerden kaçınmak için aşırı olmamalıdır.

Sızma zeytinyağı

Hidroksitirosol ve oleuropein gibi aktif maddeler açısından çok zengin olan sızma zeytinyağı, güçlü antioksidan aktiviteye ve aynı zamanda hassas termojenik ve yaşlanma karşıtı özellikler sahiptir.

Bitter çikolata

En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar da metabolizmayı hızlandırıcı etkiye sahiptir. Ara öğüne alternatif olarak 5-10 gr bitter çikolata eklenmesi metabolik kapasiteyi arttırmada faydalıdır.