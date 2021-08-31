31 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 31 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

31 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 31 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 31 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka sayısı 19 bin bandında seyrederken, vefat sayısı ise 200'ü aştı.

Bu durum vatandaşlarda telaşa neden olurken, Sağlık bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabı üzerinden sık sık aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

Aşı yapanlar hastalığa yakalanmasına rağmen daha hafif atlatırken, aşı olmayanlar ise hastalığı daha ağır geçiriyor.

Vaka sayılarının yeniden düşüşe geçmesi için aşılamayı artırmak gerekirken, bugünün vaka tablosu ise merak edilmeye başlandı.

Bunun akabinde son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise "31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, "31 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?"

31 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını henüz açıklamadı. Vaka sayısı açıklandığında haberimizde yer alacaktır.