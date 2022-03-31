31 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 336 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 56 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 14 BİN 336

Buna göre, son 24 saatte 272 bin 196 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 336 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 16 bin 435 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,35

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,35 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 781 bin 315, 2'nci dozda 52 milyon 977 bin 660 ve 3'üncü dozda 27 milyon 634 bin 47 olmak üzere toplam 146 milyon 995 bin 383 aşı uygulandı.