31 Ocak Pazartesi 2022: Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

31 Ocak Pazartesi 2022: Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 31 Ocak Pazartesi koronavirüs tablosu...

Koronavirüs ile mücadelede son rakamlar, yaklaşık 2 yıldır günlük olarak takip ediliyor.

Bir yandan aşı uygulamaları devam ederken, virüs bulaş hızını tam olarak düşürmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Bakan Koca son paylaşımında, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart." ifadelerini kullanmıştı.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

31 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Günlük olarak açıklanan rakamlar, vaka ve vefat sayısını içeriyor.

Bugüne ait koronavirüs vaka tablosu açıklanır açıklanmaz, haberimize eklenecektir.