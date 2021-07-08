3.doz aşı zorunlu mu? 'Antikoru uyarmak için önemli'

Koronavirüse karşı iki doz uygulanan aşıların ardından 3.doz randevularının açılması vatandaşların gündeminde. Peki 3.doz aşı zorunlu mu? Kimler 3. doz aşıyı yaptırmalı? İki doz aşı yeterli mi?

3. doz aşı hakkında bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından yoğun şekilde aranıyor.

İki doz aşısını olmuş sağlık çalışanlarının ve 50 yaş üstü vatandaşların üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağı yönünde karara vardıklarını belirten Bakan Koca, 3. doz aşı randevularının 1 Temmuz tarihi itibariyle alınabileceğini kaydetti.

Aşı olan vatandaşlar 3. doz aşı zorunlu mu? Kimler 3.doz aşı olmalı? İki doz aşı yeterli mi? sorularını araştırıyor.

İşte 3. doz aşı hakkında merak edilenler...

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Türkiye’de çocukluk aşıları dahil, hiçbir aşı uygulaması zorunlu değildir.

SİNOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞIYI OLMALI MI?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Covid-19 aşılarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Sinovac aşısı olan vatandaşlar, 3. doz aşı yaptırmalı önerisinde bulunan uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

"İki doz Sinovac aşısı olan kişilerde oluşan bağışıklık yanıtının 3-6 ay içerisinde giderek azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca Sinovac aşısının tüm dünyada birkaç ay içinde hakim hale gelmesi beklenen Delta varyantına karşı etkisi de sınırlı gözükmektedir. Bu nedenlerle iki doz Sinovac aşısı olanların ikinci dozdan 3-6 ay sonra 3. doz (hatırlatma veya rapel) aşıyı olması hem kendilerinin korunması hem de Delta varyantının yayılmasının önlenmesi açısından akılcı olacaktır.

Bu kişilerde 3. doz aşı Sinovac ile uygulanabilir. Ancak Delta varyantına karşı koruyuculuğu sağlamak açısından, özellikle sağlık çalışanları, kalabalık yerlerde çalışanlar gibi virüsle karşılaşma olasılığı yüksek kişilerin, ayrıca daha güçlü bağışıklık oluşturduğu için ileri yaştaki kişiler ve bağışıklık yetmezliği olanların 3. doz aşıyı BioNTech ile olması tercih edilmelidir."





BİONTECH AŞISI OLANLAR 3. DOZ AŞI OLACAK MI?

"Şimdiki veriler BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır. Sadece BioNTech bulunan ülkelerde 2 doz uygulanmaktadır."