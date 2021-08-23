4. doz aşı randevu ekranı: Kimler, ne zaman olmalı?

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevularının açıldığını açıklamasının ardından randevu araştırmaları başladı. İşte 4. doz aşı randevu ekranı ve detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışına seyahatte birçok ülke tarafından zorunluluk hale getirilen koronavirüs aşıları için 4. doz randevularının açıldığını duyurdu.

3. doz aşısını olan vatandaşlar, 4. doza dair detayları yoğun bir şekilde araştırıyor.

Kimler 4. doz aşı olmalı, 4. doz aşı zorunlu mu, kaç gün sonra olunmalı gibi sorular akıllarda yerini aldı.

Bakan Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Peki kimler, ne zaman 4. doz aşı olmalı? 4.doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte ayrıntılar..

4.DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Bakanlığın “4'üncü dozlar da 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek” kararına açıklık getiren Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.

KİMLER 4. DOZ AŞI OLMALI?

Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."





4. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.