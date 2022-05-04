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    4 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 132 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 20:49
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    4 Mayıs Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    4 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 132 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu.

    Bir günde toplam 90 bin 301 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 185 olarak kaydedildi.

    1. doz aşılama ortalaması yüzde 93 oldu

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 505 bin 412’e yükseldi.

    4 Mayıs Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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