40 yaş aşı randevusu ekranı: Aşı randevusu nasıl alınır?

40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci bugün başladı. Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar, 40 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır sorusunu araştırıyor. İşte aşı randevusu ekranı...

Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor. Bu kapsamda, 40 yaş üzeri vatandaşların aşılanması da başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar, MHRS ve ALO 182 üzerinden randevulara ulaşabiliyor. Peki 40 yaş ve üstü için koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu alma adımları...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.



Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.



Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' veya ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek. Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.