40 yaşından sonra beslenmenizden eksik etmemeniz gereken 7 besin

İyi bir yaşam tarzıyla birlikte sağlığın anahtarı olan yeterli ve dengeli beslenme, özellikle ileri yaşlarda oldukça büyük bir öneme sahiptir. İşte 40 yaşından sonra gerekli olan 7 besin.

Ne yediğimizin ve içtiğimizin farkında olmak her yaşta ama özellikle de 40 yıllık engeli aştığımızda, bizi düşündüğümüzden daha fazla etkiler. Bazıları için 38'de, bazıları ise 45'ten sonra belirli bir düşüş fark etmeye başlayacaktır, ancak bu yaşam yasası sizi telaşlandırmasın.

Saçlarımızın nasıl daha zayıf olduğunu, soğukların nasıl daha uzun sürdüğünü ve daha dayanılmaz olduğunu, fazla kiloları vermenin bize daha pahalıya mal olduğunu, cildimizin nasıl daha sert ve daha az elastik hale geldiğini, sindirimlerimizin nasıl ağırlaşmaya başladığını fark ederiz. Merak etmeyin ve Hipokrat'ın "Yedikleriniz ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun." sözünü hatırlayın.

Bir yaştan itibaren sadece kiloya göre ne yediğimizi ve tartı izlemekle kalmayıp, aynı zamanda yediklerimizin mümkün olduğunca sağlıklı ve besleyici olmasını sağlamak zorundayız. Hayattaki her şey elbette makro besinler değildir. Proteinlerin, yağların ve karbonhidratların ötesinde bir yaşam vardır. Bu nedenle, alışveriş sepetinin tüm çeşitlilikle dolu olması gerekir.

Tabii ki vitamin ve minerallerden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda antioksidanlar, amino asitler ve hastalıkları önleyen veya en azından hastalıklara karşı belirli bir engel oluşturan ve bizi içeriden koruyan bir dizi besin de tüketilmelidir.

YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI HASTALIK RİSKİNİ BELİRLİYOR

Kırklı yaşlarınızdan başlayarak, bazı sağlık sorunları peşinizi bırakmaz. Hipertansiyon, kilo fazlalığı, şeker hastalığı, osteoporoz ve kanser... Bu nedenle, mutlaka yediğimiz şeyleri kontrol etmeli ve diyetimizin koruyucu bir unsur olarak hareket etmesi ve asla bir saldırgan olarak hareket etmemesi sağlanmalıdır.

Bu, hareketsiz yaşam tarzı gibi kötü alışkanlıkların günden güne ortadan kaldırılması gerektiği anlamına gelir. Başta sigara ve alkol tüketimi olmak üzere toksik alışkanlıklardan bahsetmiyoruz bile, bunlar türlü hastalıkların iki ağırlaştırıcı faktörüdür.

40 yaşını doldurduğumuzda alışveriş sepetine ne koyacağımıza bakalım.

Aşağıdaki her şey hem 40 yaştan itibaren hem de daha öncesi için mantıklı çünkü dengeli beslenmek, spor yapmak ve her türlü aşırılıktan uzak durmak her yaşta sağlığın anahtarı olacaktır.

Öte yandan diyabet, obezite ve hipertansiyonun başlıca nedeni olan önceden pişirilmiş paketli ürünlerin, pek çok koruyucu içeren ve aşırı miktarda şeker, doymuş yağ veya tuz içeren ürünlerin aşırı tüketilmesi önlenmelidir.

SIZMA ZEYTİNYAĞI

Akdeniz diyetinin temel direği olan 'sıvı altın'ımız düzenli olarak mutlaka tüketilmelidir. Evet yağdır ama mantıklı miktarlarda tüketilirse kalp sağlığına iyi gelen bir yağdır. Sağlıklı miktarın günde en fazla 40 gram (yaklaşık 37 mililitre) olduğu tahmin edilmektedir, bu da yaklaşık dört yemek kaşığına eş değerdir.

Araştırmalara göre, zeytinyağı tüketimi diyabet ve hipertansiyon riskini azaltır ve aynı zamanda cinsel sağlıkla da ilgisi vardır. Polifenoller gibi antioksidanların varlığı sayesinde daha az bilişsel bozulma ile ilişkili olmasının yanı sıra, depresyon ve kalp hastalığı riskini düşürür.

NOHUT

Modern zamanlar, yüzyıllardır besleyici, ucuz ve ulaşılabilir bir gıda olan baklagillerin popülaritesini arka plana attı. Her ne kadar başlıkta nohut yazsa da mercimek ya da fasulyeden de söz edebiliriz.

Nohutlar lif bakımından zengindir, bağırsak geçişi ve tokluk hissi için mükemmeldir, protein yüklüdür, 100 gramda neredeyse 20 gram protein içerir ve bize enerji veren ancak vücuda yavaş emilen karbonhidratlara sahiptirler.

Nohutlar ayrıca, belirli bir yaştan sonra zayıflık belirtileri göstermeye başlayan bağışıklık sistemini düzenleyen bir mineral olan selenyum açısından da zengindir.

Ayrıca ilginç bir kalsiyum miktarına sahiptirler, 100 gramda 143 mg kalsiyum içerirler. Osteoporozlu kişiler bunu gözden kaçırmamalıdır ve ayrıca potasyum açısından da zengindir, olgunluk döneminde spor yapanlar için mükemmeldir.

LAHANA

Uzmanlar, son yıllarda lahanayı bir süper gıda olarak sınıflandırdı. Kalsiyum ve ayrıca ünlü yağ asidi omega 3 açısından zengindir.

Tüm bunlara ek olarak kanın pıhtılaşması ve kemiklerdeki kalsiyumun sabitlenmesi için faydalı olan çok fazla K vitamini içerirler, bu nedenle özellikle osteoporozlu kadınların bunu gözden kaçırmaması gerekir. Ve ayrıca beta karoten açısından da zengindirler, görme gücünü korumanın yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendiren bir antioksidandır.

Lahanayı olabildiğince çiğ tüketirsek ya da hafifçe sotelersek veya hafifçe haşlarsak besinler ve faydalı özellikler daha iyi korunur.

SOMON

Biyolojik değeri yüksek, kolayca sindirilen bir protein kaynağı olan somonlar, aynı zamanda omega 3 yağ asitlerinin harika bir kaynağıdır. Kalp ve damar sağlığı için oldukça önemlidir.

Bunun için açık denizlerde yetişmiş somon tüketilmelidir çünkü tadı daha hafif, yağları daha doğal ve gastronomik çok yönlülüğü onu yemeklerde, ızgarada veya salatalarda kullanmanıza izin verir.

Aynı zamanda demir, bir diğer önemli antioksidan olan çinko ve kalsiyumu emmeye yardımcı olan, dişleri ve kemikleri güçlendiren D vitamini bakımından da zengindir.

CEVİZ

Ceviz, fındık, badem, kaju veya antep fıstığı sağlıklı kuru yemişlerdir ve diyetin bir parçası olmalıdır. Ancak gerçekten sağlıklı olmaları isteniyorsa tümü çiğ ve tuzsuz tüketilmelidir.

Tabii ki miktarı da ayarlamalısınız. Doymamış yağları elde etmek için günde sadece bir avuç (yaklaşık 25 gram), bize önerilen günlük omega 3 miktarını sağlar (erkekler için 1,6 gram, kadınlar için 1,1 gram.)

Cevizler ek olarak, antioksidanlar ve B1 (tiamin) ve B6 (piridoksin) gibi B grubu vitaminleri bakımından zengindir, bunlardan ilki enerji elde etmek için, ikincisi ise kandaki şeker konsantrasyonunu dengelemek için gereklidir. Diyabetle mücadelede harika bir besindir.

DOMATES

Mevsiminde daha iyidir ancak sofralarımızdan tüm yıl boyunca eksik edilmemesi gereken bir diğer besin domatestir. Elbette kaç yaşında olduğunuz önemli değil, ancak domatesler özellikle 40 yaşından sonra kalp sağlığı için mühimdir.

Rengi, likopenin temel bir parçası olduğu antioksidan olan beta karoten açısından zengin olduğunu gösteriyor. Onun varlığı, kanser riskinin azaltılması ve özellikle prostat kanseri ile bağlantılıdır.

Ayrıca C vitamini açısından zengin bir üründür ve aynı zamanda yüksek su içeriği sayesinde idrar söktürücüdür. Bu nedenle sıvı tutma sorunu olan kişiler buna güvenebilir.

Aynı zamanda, 40 yaşından sonra geri dönüşü olmayan göz sorunlarını azaltmak için özellikle gerekli olan A vitamini açısından da zengindir.

BROKOLİ

Kötü brokoli yoktur, kötü pişmiş brokoli vardır. Tadı pek fazla sevilmeyen brokolileri daha lezzetli hale getirmek mümkün. Çok fazla yumuşamaması için buharda pişirmek veya hızlı bir şekilde haşlamak yeterlidir, oldukça lezzetli olacaktır.

Tadının ötesinde, içinde bağırsak geçişini iyileştirmemize ve her şeyden önce yüksek dozda demirle vücudumuzu doyurrmaya izin veren bir lif kalesi vardır.

Turpgillerde (lahana, karnabahar, lahana, brokoli...) çok sık görülen glukozinolatlar içerdiğinden kansere karşı da iyi bir yardımcıdır, sindirildiğinde izotiyosiyanat haline geldiklerinde enfeksiyonlara ve kanserlerin gelişimine karşı koruyucu bir bariyer görevi görürler.