5 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

1253 yeni vaka görüldü

Buna göre, son 24 saatte 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1782 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 520 bin 160 doza yükseldi.

Aşı yaptıranların oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.