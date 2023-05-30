48 saat yemek yemeyen ölür mü? Bunu duyunca şoke olacaksınız! 48 saat sonra meğer... "Yemek yemezsem ölürüm, ölürüz" tabirinin doğru olup olmadığını ortaya çıkaran bir video paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan video, tüm algıları yıkacak nitelikte.

Yemek yemek oldukça önemli.

Çoğu kişi yemek yemeye neredeyse aşıktır.

Ancak bazı durumlarda uzun süre yemek yemeden durabiliyor insan.

Bu durumda ise bazı sağlık sorunları olabileceği söyleniyor.

Ancak Twitter üzerinden paylaşılan bir video, bu algıları yıktı.

"Bilgenin Sandığı" isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda, 48 saat yemek yememe durumunda neler olabileceğinden bahsedildi.

48 saat yemek yemezsek ne olur? İşte cevabı

"48 saat, 36 saat hiçbir şey yemezseniz ne olur? Hemen aklınıza şu geliyor, 'Açlıktan ölürüm.' Hayır ölmezsiniz. Bu sefer ne olur biliyor musunuz dostlarım?

Vücut, dışarıdan yemek gelmeyince size tabii alışkanlık gereği bazı zorlamalar yapar.

Fakat yemek gelmiyor. Bu sefer ne olur? Geri döner. İçeride ne kadar bir birikinti varsa onların hepsini yer ve bitirir.

Fakat sonra bir güzellik başlar. Döner vücudunuzdaki sağlıksız ne kadar şey varsa, midenizde yara mı var ülser mi var gider hemen orayı tamir eder.

Karaciğerde problem mi var? Hemen tamir eder. Bu mide boşken zihin de sessizleşebilirse dağları yerinden oynatabilecek yüksek bir enerjiye kavuşmuş olursunuz."