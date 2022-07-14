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    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Sağlık Bakanlığı'nın 4-10 Temmuz 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 117 bin 95 kişi pozitif çıktı, 61 bin 47 kişi ise iyileşti.
    • 14.07.2022 - 00:26
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    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayınladığı ‘Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu’ 4-10 Temmuz 2022 tarihleri arasını kapsıyor.

    Haftalık vaka sayısı 117 bin 95

    Bu hafta içerisinde 117 bin 95 vaka ortaya çıkarken 31 kişi yaşamını yitirdi, 61 bin 47 kişi ise iyileşti.

    Türkiye’deki toplam vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539’a, toplam vefat sayısı ise 99 bin 88’e ulaştı.

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı #1

    Geçtiğimiz hafta vaka sayısı 57 bin 113 idi

    27 Haziran ile 3 Temmuz arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 57 bin 113, vefat sayısı 25 ve iyileşen sayısı 30 bin 478 kişi olarak açıklanmıştı.

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı #2


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