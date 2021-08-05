5 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 5 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

5 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 5 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "4 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 4 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs salgını ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de aşılamanın hızlanması ile birlikte normalleşme sürecinin 3. etabına geçildi.

Virüsün yayılmasını engellemek için alınan yasak kararlarının birçoğunun kaldırılmasıyla rehavete kapılan vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini unuttu.

Hareketliliğin artması nedeniyle vaka sayıları yeniden 25 binli rakamlara yaklaştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.

Peki, 5 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

5 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 445 bin 336, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 133 bin 21, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 322 bin 877 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 74 milyon 901 bin 234.