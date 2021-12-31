5. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? MHRS hatırlatma dozu randevusu alma ekranı

5. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? MHRS hatırlatma dozu randevusu alma ekranı

Türkiye'de, koronavirüs aşılamasında yeni bir aşamaya geçilerek 5. doz aşı randevuları açıldı. Peki 5. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? İşte e-Devlet hatırlatma dozu randevusu alma ekranı...

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk bilim isanlarının gece gündüz demeden çalıştığı ilk yerli aşı Turkovac, geçtiğimiz gün acil kullanım onayını aldı.

Akabinde hatırlatma dozu olmak isteyen vatandaşlar randevularını alarak aşılarını olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamala ile birlikte koronavirüs aşılamasında yeni bir aşamaya geçildi ve belirlenen kişiler için 5. doz aşı randevuları açıldı.

Peki 5. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak? İşte e-Devlet hatırlatma dozu randevusu alma ekranı

5. DOZ NE ZAMAN VE KİMLERE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları, bugün itibarıyla açıldı.

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor.

Koronavirüs aşı randevuları, mhrs.gov.tr sistemi ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor. ALO 182'yi arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte randevu alabilmek mümkün.

MHRS resmi internet adresi üzerinden randevu almak istiyorsanız; Önce eğer üye değilseniz ''Randevu Al'' butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekrandan ''Üye Ol'' seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduysanız ''Randevu Al'' butonuna tıklayın. Ardından T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile beraber istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.