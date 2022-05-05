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    5 Mayıs Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Bitti bitecek'

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 5 Mayısn 2022 Perşembe koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 18:16
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 18:18
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    5 Mayıs Perşembe koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? 'Bitti bitecek'

    Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 132 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 5 Mayıs Perşembe 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    5 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

    5 Mayıs Perşembe gününe ait güncel koronavirüs tablosu henüz paylaşılmadı.


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