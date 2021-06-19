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    5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de

    5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de

    Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.
    • AA
    • 19.06.2021 - 18:25
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 19:13
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    Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.

    5 MİLYON DOZ AŞI, TÜRKİYE'YE ULAŞTI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.

    5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de VİDEO

    TOPLAM 8 MİLYON DOZ SİNOVAC AŞISI GELMİŞ OLDU

    Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."

    5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye de #1

    5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye de #2

    Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

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