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5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de
- AA
- 19.06.2021 - 18:25
- Güncelleme : 19.06.2021 - 19:13
Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.
5 MİLYON DOZ AŞI, TÜRKİYE'YE ULAŞTI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.
5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'de VİDEO
TOPLAM 8 MİLYON DOZ SİNOVAC AŞISI GELMİŞ OLDU
Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."