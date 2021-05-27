50 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca duyurdu

50 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından 50 yaş üstü vatandaşların aşı olacağı tarih hakkında bilgi verdi. Peki, 50 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme adımları ve aşılama çalışmalarının değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada 50 yaş ve üstü vatandaşlara aşılama müjdesini verdi.

Bunun üzerine 50 yaş ve üstünde olan vatandaşlar, 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? sorusunu yoğun bir şekilde araştırmaya başladı.

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50 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları Sinovac, Sputnik ve BioNTech aşıları ile devam ediyor.

Kademeli gerçekleştirilen aşılama işleminde sıra hangi grupta merak edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş ve üstü vatandaşların 1 Haziran'dan itibaren aşı olabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu dönemde dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. 1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi.

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