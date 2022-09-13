6 adımda doğal saç bakımı nasıl yapılır?

Saçınıza bakmak için en iyi ipuçlarını ve doğal maskeleri uygulayarak, saçlarınızın her zaman güçlü ve güzel olmasını sağlayabilirsiniz. İşte 6 adımda doğal saç bakımı...

Her yaşta güçlü, hacimli ve sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız saçınıza bakım yapmak arada bir uygulayacağınız bir şey değil, korumanız gereken iyi bir alışkanlık olmalıdır.

Öncelikle saç yapısını zayıflatma riski taşıyan faktörleri bilmeniz gerekir. Saçın yapısını bozan durumlar genel olarakhormonal değişiklikler, stres, bazı ilaçların etkileri, yaşlanma, UV ışınları, klor, boyalar, renk değişimleri, perma, sert ürünler, saç kurutma makinesi ve fırça kullanımıdır.

Saç kolajeninden şekillendirmeye, beslenmeye kadar, saçınıza nasıl bakacağınız ve kendinizi bu olası tehlikelerden nasıl koruyacağınız konusunda ipuçlarımız burada.

1. Saç için kolajen

Kolajen, saçı güçlendirdiği, büyümesini teşvik ettiği, nemlendirdiği ve doğal rengini koruduğu için daha güzel saçlara sahip olmanıza yardımcı olur.

Onlarca işlevi nedeniyle kolajen, herhangi bir saç bakımının gizli bileşeni ve en yenilikçi saç takviyelerinin amiral gemisi niteliğinde bileşenidir. Her yaşta saçın yapısını iyileştirmek, daha parlak, hacimli ve güçlü hale getirmek için kolajen alımı şarttır.

Menopozda saç zayıfladığında bile saç için gerekli olan mineral ve vitaminlerin birleşik etkisi sayesinde kolajen ampuller ile saçı güçlendirmek için müdahale edebilir.

Besinler yoluyla kolajen üretimini artırmak, her yaştan erkek ve kadının saçlarına iyi gelen bir güzellik sırrıdır. Mükemmel bir antioksidan olan C vitamini, yaşlanmadan kaynaklanan oksidatif stresle savaşır, niasin ve biotin gibi B vitaminleri ise saç dökülmesini önleyici ve güçlendirici etkileri sayesinde saçların uzamasına yardımcı olur. Ayrıca selenyum ve çinko gibi saç sağlığı için önemli olan, saçları güçlendiren ve dökülmeleri önleyen mineraller de vardır.

2. Doğal ürünler

Saçları sağlıklı beslenme ile içten besledikten sonra, uygun maskeler, yağlar, şampuanlar ve saç kremleri ile dışarıdan da beslemek gerekir. Saç derisini iyice temizlemek için çok fazla miktara değil, bir ceviz eşdeğerine ihtiyacınız var.

Geleneksel saç bakımına yönelik çözümlerini seviyorsanız, saçınızı doğal olarak açmak ve aynı zamanda beslemek için yıkamadan önce sirke veya bal kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Kırılgan saçları tedavi etmek için Hindistan cevizi yağı gibi besleyici yağları yaklaşık on dakika saçınızda bekletebilirsiniz. Örneğin, ağartmadan kaynaklanan yanmış saçları tedavi etmek için yumurta, yoğurt (4 yemek kaşığı) ve bal (3 yemek kaşığı) ile tüm saçı en az 10 dakika kaplayacak şekilde bir maske deneyebiliriz. Cansız ve yorgun saçlar için mükemmel bir maskedir.

Diğer mükemmel doğal ürünler olan zeytinyağı, hint yağı, tatlı badem ve adaçayı, fesleğen ve arnika gibi bitkilerle besleyici maskeler hazırlayarak doğal bir şekilde yumuşak saçlara sahip olabilirsiniz.

3. Doğru yıkama

Basit bir durum gibi görünse de, saçınızı nasıl doğru bir şekilde yıkayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Saç bakımı özel bir yıkama ile başlar. Yıkama, kafa derisinin pH'ına uyan hassas ürünlerle ve doğru sıklıkta yapılmalıdır.

Saçınızı sık sık yıkamazsanız saçınızı yağlı hale getirecek ve uygun kan dolaşımını engelleyebilecek fazla sebum riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Hasarlı saçları tedavi etmek için ise yıkamayı azaltmak daha iyidir, çünkü çok sık yapılırsa saçın yapısına zarar verirler. Donuk saç görünümü ortaya çıkabilir.

4. Sağlıklı dolaşım için masajlar

Saç bakımı için doğal çözümler arasında, yıkama sırasında veya günün belirli saatlerinde yapılacak saç derisine yönelik masajlara da yer vermelisiniz. Örneğin, yatmadan önce iyi bir masaj, son derece rahatlatıcı olabilir.

Başın tamamı boyunca dairesel hareketler yapmak dolaşımın artmasına yardımcı olur ve bu nedenle oksijenlenmedeki artış sayesinde saç büyümesinin uyarılması için de mükemmel bir çözümdür.

5. Stil

Saçınızı güçlendirmek istiyorsanız, saç kurutma makinesi, düzleştirici ve saç maşası gibi saç kütikülünü bozmaktan ve kurutmaktan başka bir işe yaramayan cihazlardan gelen aşırı ısıdan kaçınmalısınız.

Ancak, gerçekten vazgeçmeniz mümkün değilse fazla suyu almak ve daha kısa süre saç kurutma makinesinin altında kalmak için saçı bir havluyla kurutmak daha iyidir. Diğer cihazlarda ise sıcaklığı 140 °C - 160 °C arasında tutmaya çalışın.

6. Sağlıklı beslenme

Son olarak, saç dökülmesinin doğal tedavisi ve saç sağlığının en üst seviyede olması için sağlıklı beslenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı ve dengeli bir diyetle başlayarak, saç derisinin iyi oksijenlenmesi için demir içeren, aynı zamanda çinko, bakır ve omega 3 ve saça iyi gelen diğer vitamin ve mineraller açısından zengin gıdaları almayı unutmayın.

Somon, uskumru gibi balıkları tüketin, ceviz, badem ve kaju gibi kuru yemişler, limon ve portakal gibi turunçgiller ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri sofranızdan ihmal etmeyin.

Genel olarak saçlarınız için kullanacağınız ürünleri iyi seçin, yetersiz yıkama ve kurutma ile saçlarınızı yormayın ve saçalrınızı ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerle en iyi şekilde besleyin.