6 Eylül'den itibaren: PCR testi kaç gün geçerli?

Türkiye'de aşı olmayanlar için uygulanacak olan PCR testi zorunluluğu, 6 Eylül itibariyle geçerli olacak. Aşısız vatandaşlar, ne kadar süre ile test yaptırmaları gerektiğini araştırmaya başladı.

Koronavirüs konusunda toplumsal bağışıklık kazandırılması konusunda aşılama çalışmalarına devam edilirken aşı olmayan veya olmak istemeyen vatandaşların toplu olarak bulunan yerlerde PCR testi zorunluluğu getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede detaylar netleşti.

PCR testi ne zaman yapılmalı, kaç gün geçerli soruları gündemde yerini aldı. Aşısız vatandaşlar, nerelerde PCR testi istenecek ve ne kadar süre ile geçerli olacak merak ediyor.

Peki PCR testi kaç gün geçerli sayılacak? İşte detaylar...

PCR TESTİ KAÇ GÜN GEÇERLİ OLACAK?

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

48 SAATİ GEÇMEMELİ

Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek.



Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek