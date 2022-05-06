6 Mayıs Cuma koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte bugünün rakamları...

6 Mayıs Cuma koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte bugünün rakamları...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkat çekiyor. Tedbirler azaltılmış olsa da günlük vaka tablosu milyonlar tarafından merak ediliyor.

Dün Türkiye'de 101 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 1253 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 6 Mayıs Cuma 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

6 Mayıs 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayıları henüz paylaşılmadı.