60 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız korona aşı randevusu..

60 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak? 60 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? e-Nabız korona aşı randevusu..

60 yaş ve üzeri vatandaşların ne zaman aşı olacağına dair açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Randevu sistemiyle uygulanan koronavirüs aşısı 60 yaş ve üzerine ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sürece göre yapılacak olan aşılamada 65 yaş üzeri için takvim netleşmeye başladı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasına açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, 60 yaş ve üstü vatandaşların aşı olacağı tarihi duyurdu.

Henüz aşı olmayan vatandaşlar, sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor.

Türkiye'de başlayan koronavirüs aşıları bu zamana kadar 10 milyon civarında kişiye uygulandı. Randevu sistemiyle işleyen aşı takvimine göre, 60 ve üzeri vatandaşların aşı olacağı tarih belli oldu.

Peki 60 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak, nasıl randevu alınır? İşte detaylar..

60 YAŞ VE ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasını takiben başlayan süreçte 1. aşama tamamlanmak üzere.

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 60 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

İlerleyen günlerde yeni açıklama yapılması bekleniyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğine tıklayarak "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Eğer aşı için belirlenen öncelikli gruptaysanız, randevu oluşturabileceksiniz.